Welche Gründe gibt es für den Sauerstoffmangel im Blut?

Für den Mangel an Sauerstoff gibt es etliche Gründe. Schlafmangel, Stress oder zu wenig Flüssigkeitsaufnahme gehören zu den häufigsten, aber auch der Mangel an Eisen, Zink, Vitamin C und Folsäure führt zu diesem Problem.