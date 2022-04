Mönchspfeffer lindert Wechseljahrsbeschwerden

Schweissausbrüche, schmerzende Brüste, starke oder ausbleibende Periode mit heftigen Unterleibsschmerzen – die körperliche Umstellung in den Wechseljahren ist nicht ohne. Die Symptome sind oft so ausgeprägt, dass sie die Lebensqualität jahrelang beeinflussen. Schuld an dem Leiden ist das plötzlich auftretende Hormonchaos. Während in der Menopause das Östrogen rasant steigt, baut der Progesteronspiegel ab. Als Folge produziert der Körper mehr Prolaktin, welches wiederum die oben genannten Symptome hervorruft.