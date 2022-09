Was genau ist eigentlich Ozon?

Dr. med. Kai-Michael Beeh: Ozon ist ein geruchloses Gas, dass durch eine chemische Reaktion zwischen Sauerstoffmolekülen entsteht. Diese Reaktion wird vor allem durch Sonneneinstrahlung begünstigt, aber auch durch die Gegenwart anderer Luftschadstoffe, zum Beispiel aus Auto- oder Industrieabgase. Ozon wird daher gelegentlich auch als «Sommer-Smog» bezeichnet. In der oberen Erdatmosphäre ist das Ozon wichtig, da es die Erde vor schädlicher UV-Strahlung der Sonne schützt. Gesundheitlich problematisch ist vor allem das in Bodennähe entstehende Ozon, das dann direkt von Menschen eingeatmet wird. Obwohl Ozon also auch «natürlichen Ursprungs» ist, zählt es in höheren Konzentrationen als Reizgas zu den Luftschadstoffen wie Feinstaub oder Stickoxide.