So hilft Lavendel Haut, Haar und Schlaf

Um die positiven Attribute des filigranen Krauts mit den lila Blüten wussten bereits die alten Römer und Griechen. Ja, die haben die Heilpflanze schon damals für sich entdeckt. Sogar noch in dem Glauben, dass Lavendel selbst Tiger und Löwen beruhigen könne. Ein paar hundert Jahre später, im europäischen Mittelalter, um genau zu sein, liess man von dieser eher fragwürdigen Theorie zum Glück ab und verwendete Lavendel hauptsächlich noch als Raumduft und Desinfektionsmittel. In England band man sich Lavendel-Bündel sogar ums Handgelenk, um sich vor Ansteckungen mit der Pest zu schützen. Gut, solch hohe Ansprüche an das Heilkraut haben wir heute nicht mehr – auch das Wildkatzen-Zähmen kommt nur noch selten in unserem Alltag vor. Bei so manchen Problemchen kann uns Lavendel aber trotzdem helfen.