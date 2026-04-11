So stellst du Bodylotion selbst zuhause her

Was gibt es Besseres, als nach einem langen Tag in die Dusche zu hüpfen und sich wieder richtig sauber zu fühlen? Dieses Gefühl der Reinheit sollten wir nicht gleich wieder verlieren, indem wir irgendeine beliebige Bodylotion mit unnatürlichen Inhaltsstoffen auftragen. Viele Lotionen spenden zwar reichlich Feuchtigkeit, aber die Bestandteile sind oft nicht zu 100% gut für unsere Haut und können je nach Hauttyp sogar schädlich sein. Deshalb lieber selber Hand anlegen. Die eigene Körpermilch herzustellen, bringt viele Vorteile mit sich: Geld sparen, weniger Verpackungsmüll und – wie gesagt – natürliche Inhaltsstoffe. Hört sich schon mal nicht schlecht an, oder? Gut, dann lasst uns cremig werden!
Das braucht's für eine DIY-Lotion
Das Gute beim Selbermachen: Man kann das Produkt den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Jeder hat einen individuellen Hauttyp und eigene Aroma-Favoriten, die bei der Selfmade-Bodylotion verwendet werden können. Deshalb: Tobt euch in der Düfte-Küche aus! Trotzdem braucht es einige Zutaten, die unverzichtbar für eine gute Basis für die Körpermilch sind.
Die Basic-Zutaten (für eine Dose)
110 g Sheabutter
50 g Kokosöl
30 ml Jojobaöl
Nach Belieben: 5-10 Tropfen ätherisches Öl
Alternativen und kleine Zusätze
Kakaobutter: für einen feinen Schoggi-Flavour.
Lavendel- und Teebaumöl: wirken antibakteriell und beruhigend.
Rosen-, Vanille und Sandelholzöl: haben einen süssen, intensiven Duft.
Aloe Vera: wirkt entzündungshemmend, vor allem im Sommer sehr angenehm, da es kühlend ist.
Rosenwasser: riecht gut und wirkt antibakteriell, tonisierend und erfrischend.
Bienenwachs: Anti-Pilzmittel, sorgt für eine gute Konsistenz der Lotion.
So funktioniert's
1. Zu allererst sollte der Behälter für die fertige Lotion sterilisiert werden.
2. Sheabutter, Kokosöl und Jojobaöl in eine Schüssel geben (falls gewünscht mit Bienenwachs aufkochen und vermischen für eine festere Konsistenz).
3. Die Masse rühren, bis sie sahnig wird.
5. Je nach Belieben ätherisches Öl hinzufügen.
6. Bodylotion in die Dose abfüllen.
Last but not least – Tipps und Anwendung
- Im Kühlschrank aufbewahren.
- Die Lotion kann auch eingefroren werden.
- Mehrere Wochen bis Monate haltbar.
- Mit einem Löffel statt den Händen aus dem Behälter nehmen, um Kontakt mit Bakterien und Keimen zu vermeiden.