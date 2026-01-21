Sollten wir die Zähne vor oder nach dem Zmorgä putzen?

One way, or another?

Am besten ist es, wenn die Zähne circa 30 Minuten nach dem Frühstück geputzt werden – davor bringt es leider nichts. Das, weil sich über Nacht Magensäure auf den Zähnen ablegt und durchs Putzen die oberste Schmelzschicht abgetragen wird. Noch viel schlechter für die Zähne ist es aber, die Mundhygiene direkt nach einer Mahlzeit aufrechtzuerhalten. Die Säure des Essens greift den Zahnschmelz an. Was dazu führt, dass für etwa 30 Minuten die Zähne leicht aufgeweicht sind. Wird in dieser Zeit geputzt, kann unser Kauwerkzeug beschädigt werden. Im Zweifelsfall also lieber vor dem Frühstücken die Zähne putzen als gleich danach. Sonst bringt auch die beste Reinigung nichts.