5. Kann Sonnencreme ablaufen?

Ja, Sonnencreme kann ablaufen! Wer also gerade los zum See wollte und noch schnell die olle Tube aus der letzten Saison in seine Tasche geworfen hat: halt, stopp! Bitte spart nicht am falschen Ende und gönnt euch jeden Sommer eine nigelnagelneue Sonnencreme. Ungeöffnet sind die zwischen 30 und 36 Monate haltbar. Offen mit Ach und Krach etwa 12. Was unsere Haut angeht, gehen wir aber lieber kein Risiko ein, oder? Eben.