Trotz genügend Schlaf müde?

Das Leben als Erwachsener ist hart: Zwischen Full-Time-Job und unserem Haushalt sollen wir irgendwie noch regelmässig Workouts einschieben und unser Social Life mitsamt Dinner-Dates, Drinks mit Freunden und allenfalls einer festen Beziehung aufrecht erhalten. Irgendwo dazwischen sollte im besten Fall noch Raum für sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht sein. Bringen wir das alles unter einen Hut, haben wir also allen Grund dazu, uns wie Superwoman zu fühlen. Bis es kurz vor Mittag ist – und wir bereits wieder todmüde. Wie kann das sein? Tja – leider ist eben auch Schlaf nicht alles. Woher eure Müdigkeit über den Tag sonst so rühren könnte?