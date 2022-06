Verrät die Qualität unseres Atems, ob wir erregt sind?

Happy End

Schmecken können wir das Verlangen unseres Lovers also leider nicht. Da wir zudem nicht immer unsere wissenschaftliche Ausrüstung in der Tasche versteckt haben, um den Atem unseres Partners oder unserer Partnerin zu untersuchen, fragen wir uns nun: was war eigentlich der Sinn der Sache? Durch die gewonnenen Ergebnisse können in Zukunft sexuelle Funktionsstörungen wie mangelnde Erregung, Schwierigkeiten beim Orgasmus oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr besser bewertet werden. Es stehen dabei aber nicht nur rein sexuelle Reize im Fokus. Auch die Atemluft beim Sprechen, Küssen und Umarmen soll genauer unter die Lupe genommen werden und ob das Gegenüber irgendwelche Veränderungen wahrnimmt. Wir kommen der Sache einen Schritt näher. Freiwillige gefällig?