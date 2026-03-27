Warum feiern Lust auf Junkfood macht

Aber warum ist das eigentlich so?

Die gute Nachricht vorab: Wir können nichts dafür! Lang wurde nämlich vermutet, dass unsere sinkende Hemmschwelle bei Alkoholkonsum schuld an den Heisshunger-Attacken sei. Das haben Forscher des Londoner Francis Crick Institutes nun widerlegt. Für ihre Studie haben die Engländer zahlreiche Labormäuse betrunken gemacht (auwei …) und siehe da, sie assen mehr als ihre nüchternen Nager-Freunde. Nö, nicht überraschend. Aber woran liegt das denn nun? Die Forscher fanden heraus, dass das im Alkohol enthaltene Ethanol die AgRP-Neuronen anregt. Und genau die gaukeln uns das gemeine Hungergefühl vor.