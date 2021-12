2. Wir essen zu schwer

Im Sommer stehen Salate, Bowls, Früchte, Gazpacho und Ceviche auf unserem Speiseplan. Im Winter Fondue, Raclette, Pasta und Vermicelles. Merkt ihr was? Jap, während wir in der einen Jahreshälfte unbeschwert und leichtfüssig übers Buffet des Lebens tänzeln, schaufeln wir uns im Herbst und Winter währschaftes Comfort Food in den Magen, das sich dort bräsig niederlässt und uns wie ein Anker in die dunklen Tiefen der niemals enden wollenden Müdigkeit zieht.

Brodelt also zum gemütlichen Dinner der Käse im Fondue-Caquelon vor sich hin, bedeutet das für unseren Körper nachts Schwerstarbeit. Dass wir da am nächsten Tag nicht ausgeruht und erholt erwachen können, ist so logisch wie vorhersehbar.