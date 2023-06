Das hilft wirklich gegen das ewige Nägelkauen

Die Gewohnheit ist die Lösung

Ein neuer Ansatz verspricht Besserung. HTR steht für Habit Reversal Training oder, zu Deutsch, Reaktionsumkehr. Die Methode ist der Liebling der Verhaltenstherapeuten und wissenschaftlich erprobt. Und nur so by the way: Sie ist genau das, nach was sie klingt. Nachdem man herausgefunden hat, in welchen Situationen man üblicherweise Nägel kaut (in der Bahn, bei Stress, am Abend auf der Couch), heisst es Acht geben – und die Reaktion auf die Situation umkehren. Immer, wenn man üblicherweise kauen würde, setzt man sich auf seine Hand, cremt sie ein oder trägt Lippenbalsam auf. Irgendetwas, das weniger schädlich ist, als abgekaute Fingernägel. Weil wir konditionierbar sind, funktioniert das häufig, sieht aber auch minimal weird aus.