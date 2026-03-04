Was lässt hormonelle Akne verschwinden?

Wieso Samen?

Während unseres Zyklus schwankt der Hormonhaushalt der Östrogene und Progesterone. In der Follikelphase (Tag 1-14) mangelt es uns vermehrt an Östorogenen, in der Lutealphase (Tag 15-28) dagegen eher an Progesteron. Ein gesunder Körper sollte zwar in der Lage sein, die beiden Hormone automatisch ins Gleichgewicht zu bringen, nach dem Absetzen der Pille, bei zu viel Stress, grossem Alkoholkonsum oder Diäten, kann das aber schon mal beeinträchtigt sein. Die Folgen: stärkere Krämpfe, Stimmungsschwankungen und jap, Pickel. Um in diesen Situationen beide Hormone wieder bestmöglich in Einklang zu bringen, kommen die Samen ins Spiel. Die enthalten Lignane, ein Stoffverbindung, die dem Östrogenhaushalt entweder einen Boost verleiht (Leinsamen und Kürbiskerne) oder überschüssiges Östrogen eliminiert (Sonnenblumkerne und Sesam). Zwar enthalten noch andere Lebensmittel Lignane, die Dosierung ist bei Samen aber mit Abstand die höchste. Wer möchte schon lieber 53 Becher Kohl essen, statt zwei Löffel Leinsamen in seinen Smoothie zu rühren? Eben, niemand.