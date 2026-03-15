Was macht Alkohol mit unserem Körper?

5. Akt: Das Karussell

Während unsere Gedanken längst nicht mehr um besonders viel kreisen, tut es der Raum um uns herum umso mehr. Einmal im Bett dreht sich alles und wir überlegen, ob wirklich das Schlaf- oder doch das Badezimmer der bessere Ort zum Nächtigen ist. Woran das liegt? Der Alkoholgehalt verändert unser Blut so stark, dass unser Gleichgewichtssinn aus dem Ruder gerät. Er vermittelt an das Gehirn, dass wir uns viel mehr bewegen, als das eigentlich der Fall ist. Und da wir uns selbst ziemlich sicher sind, dass wir liegen, bewegt sich eben der Raum.