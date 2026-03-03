Was sagt eure Schlafposition über euch aus?

Der gestresste Soldat

Kopf hoch! Oder zumindest das Kinn. Der Soldat liegt auf dem Rücken, die Arme liegen nah am Körper, die Beine sind kaum geöffnet. Das lässt bereits vermuten: Wer so schläft, ist reserviert. Ausserdem diszipliniert, ambitioniert und fokussiert. Klingt nicht unbedingt nach Spass. Auch mit Gefühlen tun sich Schläfer dieser Art schwer. Obwohl Freunde und Familie eine wichtige Rolle spielen, schotten sie ihr Inneres ab. Oft liegt man so, wenn man sich gestresst oder unter Druck gesetzt fühlt. Also bitte locker bleiben – und vielleicht mal ein Bein anwinkeln.