Welche Musik hilft gegen Futterneid?

Menschen sind seltsame Wesen. Wir lassen uns von wahnsinnig vielen Dingen beeinflussen. Wenn wir traurig, wütend, gestresst, wahnsinnig glücklich oder irritiert über unsere Nagellackfarbe im Neonlicht sind, essen einige von uns viel, andere plötzlich gar nichts mehr. Essen alle, wollen wir auch. Isst niemand, verschwindet auch unser Hungergefühl von der Bildfläche. Scheint die Sonne, regnet es, ist es besonders warm oder besonders kalt – unser Essverhalten passt sich an. Eigentlich ist es also kein Wunder, dass uns auch Musik die Art, wie wir Nahrung zu uns nehmen, beeinflusst. Was jetzt eine neue Studie aus Dänemark herausgefunden hat, ist aber trotzdem spannend: Hören wir eine bestimmte Musikrichtung, sollen wir plötzlich langsamer essen.