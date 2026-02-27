Wie atmet man richtig?

Ein, aus, ein, aus – so viel sollte man beim Atmen eigentlich nicht falsch machen können. Bisher läuft es mit dem Überleben ja ganz gut?! Tja, jetzt ist Atmen allerdings hip und so etwas wie eine neue Trendsportart. In immer mehr Spas werden ganze Atem-Kurse angeboten. Und auch Gwyneth Paltrow ist längst auf den Zug aufgesprungen und engagiert für die Mitarbeiter von Goop Atem-Gurus. Wow. Man kann sich darüber streiten, ob es das alles wirklich braucht. Was aber stimmt: Beim Atmen machen wir zwar per se nichts falsch, können aber eine ganze Menge besser machen. Wer weiss wie, dem hilft die Überlebensfunktion nämlich noch bei ganz anderen Dingen. Spoiler: Auch Orgasmen gehören auch dazu.