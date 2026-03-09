Wie helfen Teebeutel der Haut?

Gerbstoffe, oder auch Tannine genannt, sind wichtige Geschmackskomponenten im schwarzen Tee und kommen natürlicherweise in den Blättern der Teepflanze, der Camellia sinensis, vor. Sie sorgen nicht nur für Geschmack, sondern werden auch in Arzneimitteln zur Behandlung von Hauterkrankungen, Entzündungen der Schleimhaut und Magen-Darmbeschwerden eingesetzt. Dies kann man sich ganz einfach daheim zunutze machen! Wetten ihr findet im Küchenschrank ein paar Schwarzteebeutel?