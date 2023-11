Wie so viele Innovationen stammt auch das Microdosing aus dem Silicon Valley. Seit einigen Jahren verbreitet sich unter Tech Geeks und schlauen Köpfen in der San Francisco Bay Area die Annahme, dass winzig kleine Mengen an halluzinogenen Drogen die Konzentration fördern und produktiver machen. «Die Dosierung ist dabei circa 10-20 mal tiefer als bei 'normalen' Dosen», sagt Christian Kobel, Leiter der Jugendberatung Streetwork in Zürich.