Wieso sind wir frühjahrsmüde?

Die Nächte werden kürzer, Pfingstrosen schiessen wie Raketen aus dem Boden und wir? Würden am liebsten die Augen schliessen und das ganze Frühjahrserwachen um uns herum ausblenden. Der Grund: Wir sind müde – Schneewittchenmüde! Das Aufstehen klappt nur bedingt und wenn wir es dann doch mal geschafft haben, hängen wir wie ein nasser Sack vorm Laptop. Was ist bloss los mit uns? Angesichts der langersehnten Sonne müssten wir vor guter Laune und Tatendrang doch nur so strotzen – eigentlich. Stattdessen gehören wir ganz klar zum Team «zurück in den Winterschlaf».