Wisst ihr was Vitamin K kann?

Vitamin K2 wird von der Darmflora produziert und steckt in Eiern, Fleisch, Milchprodukten und fermentierten Lebensmitteln. Es zählt zu den wichtigsten Vitaminen und ist gerade für Sportler besonders interessant, weil es im Zusammenhang mit Proteinen arbeitet. Letztere sind ja bekanntlich für den Aufbau der Muskeln zuständig. Damit Proteine aber Funktionen wie den Transport von Nährstoffen, den Schutz des Gewebes oder eben den Muskelaufbau erfolgreich erfüllen können, müssen sie zuerst aktiviert werden. Und genau das macht Vitamin K: Es gelangt in die Leber und wird von dort in verschiedene Bereiche des Körpers weitergeleitet, um Transportproteine anzukurbeln. Eiweisse allein bringen also noch keinen Bizeps zustande!