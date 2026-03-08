Woran erkennt ihr, ob ihr übersäuert seid?

Müdigkeit

Läuft der Körper Gefahr, zu übersäuern, reagiert er schnell: Er entzieht den Knochen Calcium, um die Säuren zu neutralisieren. Die Folge? Wir schlafen unruhig und wachen schlaff und erschöpft auf.

Schlechte Haut

Kommen die Nieren mit dem Abbau der Säuren im Körper nicht mehr hinterher, nehmen sie die Haut als Ausscheidungsorgan in die Pflicht. Das Problem: Der Schutzschild der Haut leidet unter der Prozedur und Bakterien können ungehindert eindringen. Unreinheiten sind dann nicht mehr weit.

Schnupfen

Läuft auch ausserhalb der handfesten Grippe ständig die Nase, kann das ein Hinweis auf einen unausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt sein. Über die Schleimhäute versucht der Körper, überschüssige Säuren auszuscheiden.

Zahnprobleme

Auch im Mund muss ein bestimmter pH-Wert herrschen, damit alles nach Plan läuft. Ist dieser zu sauer, fühlen sich Bakterien pudelwohl und steigern das Karies-Risiko.