Es gibt fast nichts Schlimmeres, als am Morgen unser Zuhause ohne Zähneputzen zu verlassen – entweder aus zeitlicher Not oder weil wir es in der Hitze des Gefechts schlichtweg vergessen haben. Die Retourkutsche kommt meistens postwendend, und zwar dann, wenn wir im Büro oder unterwegs jemand Bekanntem über den Weg laufen. Neben der Schamröte, die uns ins Gesicht steigt, wandert unbewusst auch unsere Hand beim Sprechen vor die Lippen. Eine peinliche Situation, die auch unserem Gegenüber nicht verborgen bleibt.