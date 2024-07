Eingewachsene Zehennägel betreffen rund fünf Prozent der Bevölkerung. Wenn der Rand des Zehennagels in die umgebende Haut eindringt, kann das zu Schmerzen, Rötungen und sogar zu Infektionen führen. Die mit Abstand häufigste Ursache ist eine falsche Pflege, vor allem das falsche Schneiden des Nagels. «Werden die Nägel zu kurz und an den Ecken rund statt gerade abgeschnitten, kann beim Nachwachsen des Nagels an der Seite ein kleiner Spickel entstehen. Dieser wächst seitlich in die Haut ein und fördert Entzündungen», sagt Martina Viglino-Vezzali, leitende Ärztin und Fachärztin Chirurgie im Arzthaus Zürich City. «Trägt man darüber hinaus noch zu enge Schuhe, üben diese zusätzlichen Druck aus und begünstigen das Einwachsen.»