Beschwerden und ein Mini-Jetlag sind völlig normal

So gaben 77 Prozent der Befragten an, dass sie sich nach der Zeitumstellung erschöpft und müde fühlen. 65 Prozent gaben an, sie fänden danach nicht mehr so richtig in den Schlaf oder litten unter Schlafstörungen. Verminderte Konzentrationsfähigkeit, Gereiztheit bis zu depressiven Verstimmungen gehören auch auf die Liste der Symptome. Jeder fünfte kommt nach der Zeitumstellung zu spät ins Büro.