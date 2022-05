Fische (20.2. bis 20.3.)

Eine romantische und verträumte Ader gehört zu den typischen Eigenschaften von Fischegeborenen. Kein Wunder also, dass dieses fantasievolle Wasserzeichen in Sachen Liebe oftmals in einer Traumwelt lebt. Lernt der Fisch jemanden kennen, der ihm gefällt, malt er sich meist schon nach kurzer Zeit die Hochzeit aus. Die erste grosse Liebe tut es ihm jedoch besonders an und so halten Fische für immer an der Vorstellung eines Happy Ends fest.