5 Tipps, wie euer Schlaf wieder zur Prio wird

Wieso muss es frühmorgens immer am schönsten sein im Bett? Warm, weich und sooo gemütlich! In diesem Moment kann man gar nicht verstehen, wie man am Abend zuvor so lange wach bleiben konnte. Na, das Buch war halt grade so spannend! Oder im Fernsehen lief ein richtig guter Film! An Schlaf zu denken, war dann leider nicht so verlockend und vier bis fünf Stunden davon werden schon reichen. Und es stimmt, sie genügen, um den nächsten Tag irgendwie zu überstehen, doch wirklich erholt und fit fühlt man sich damit nicht. Und auch, wenn man sich für den nächsten Abend fest vornimmt, endlich früher ins Bett zu gehen: Es wird mit 99-prozentiger Sicherheit ein weiteres Mal scheitern – ein Teufelskreis. Aber aufgepasst! Mit diesen Tipps schafft ihr es, ihn endlich zu durchbrechen und erholt in den Tag zu starten: