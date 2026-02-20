6 Tipps für ein stärkeres Selbstvertrauen im Alltag

Windet euch selbst ein Kränzchen

Keiner ist perfekt, aber es ist auch keiner nur schlecht. Jeder hat Vorzüge und Talente. Führt euch eure positiven Eigenschaften vor Augen, indem ihr aufschreibt, was ihr an euch selbst mögt. Nehmt euch einen Stift und listet mindestens zehn Dinge auf. Das können eure Haare sein oder euer liebevoller Umgang mit Tieren. Dann schreibt ihr fünf Situationen auf, in denen ihr in letzter Zeit gut gehandelt habt. Zum Beispiel als ihr der alten Dame ihre Einkäufe nach Hause getragen habt oder als ihr im Meeting die zündende Idee für die Lösung eines Problems hattet. Sollte euch mehr in den Sinn kommen, dann nur zu! Ihr werdet schnell merken, dass euch ganz viele Sachen einfallen, wenn ihr nur darüber nachdenkt. Was uns das bringt? Statt mit Argwohn auf die Erfolge anderer zu blicken, merken wir, dass wir eigentlich selber ganz ok sind. Oder sogar richtig super.