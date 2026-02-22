Angst vor dem Montag?

Eine To-do-Liste machen

Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gelesen, aber es sei euch trotzdem nochmals gesagt: Wer seine Pendenzen auf einer Liste festhält, erinnert sich nicht nur besser daran, sondern kann sie auch beruhigter zur Seite legen, wenn sie gerade nicht aktuell sind. Also heckt einen Masterplan für die nächste Woche aus, in dem ihr auch schöne Tätigkeiten wie ein gemeinsames Feierabendbier mit den Kollegen eintragt. Mehr als eine halbe Stunde dauert das nicht. Und wenn ihr euch einen feinen Tee dazu macht, wird ein schönes Wochenend-Ritual daraus.