Bringt schlechten Küssern das Mundwerk bei!

Klug, witzig, charmant, grandioser Musikgeschmack. Reagiert beim Wort Feminismus weder mit passiv-aggressivem Trotz, noch mit faulem Schweigen. Und ach, gutaussehend! Der Tinder-Boy wirkt nice. Es wird weiter geplaudert, tiefer ins Glas geschaut, näher aneinander gerutscht: Kuss.



Uh, autsch. Schlag ins Gesicht – zumindest in abgeschwächter Form. Zwar keiner, der körperliche Schmerzen verursacht (hoffentlich), aber einer, der gerade die Illusion des perfekten Matchs zerschmettert. Nochmals zurück zu Satz drei. Korrektur: Der Tinder-Boy wirkte nice, bis die Lippen aneinander klebten und die Zunge eine Showeinlage präsentierte.



Kein Upside-Down-Kiss-Szenario in strömendem Schauer wie es Kirsten Dunst und Tobey Maguire in «Spider-Man» vormachen. Nicht mal annähernd so leidenschaftlich wie der junge DiCaprio und Kate Winslet zu «My Heart Will Go On».



Aber! Ein «Ich melde mich dann», mit dem Wissen ein «Ich melde mich dann nie mehr wieder» zu meinen, wäre eine abrupte Kussschlussreaktion. Und nebenbei unreifes Ghosting. Also? Starten wir die Erste-Hilfe-Aktion.

Lektion 1: Sanft korrigieren