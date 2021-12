Die Hemmschwelle ist höher

Der erste Grund scheint fast schon auf der Hand zu liegen: Attraktive Menschen verunsichern ihr Gegenüber. «Was will der schon von jemandem wie mir?» oder «die spielt doch niemals in meiner Liga» sind Gedanken, die einem automatisch durch den Kopf schiessen. Anstatt sich die Blösse zu geben, spricht man die Person also lieber gar nicht erst an.



Zudem geht man davon aus, dass diese scheinbar perfekten Menschen sowieso schon längst vergeben sind – denn wie gesagt, ihnen liegen ja ohnehin alle Männer, beziehungsweise Frauen, zu Füssen. Tja liebe Singles, da liegt ihr vermutlich falsch. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal, wenn euch eure Traumpartnerin oder euer Traummann über den Weg läuft, etwas mutiger sein.