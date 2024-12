Stier

Der Stier ist ein Gewohnheitstier. Er gilt als bodenständig und geniesst es, wenn in seinem Alltag eine gewisse Routine herrscht. So macht es diesem Sternzeichen in einer Beziehung auch nichts aus, fast jeden Tag mit derselben Person zu verbringen. Da der Stier durchaus auch zu Eifersucht neigt, ist es ihm am liebsten, seinen Schatz immer bei sich zu haben.