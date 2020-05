Was soll falsch daran sein, sich aufs Positive zu fokussieren?

Nun soll natürlich niemand aufhören, die Dinge in einem guten Licht zu sehen. Wenn ich Liebeskummer habe und höre, der Typ hätte mich nicht verdient und da käme was Besseres, dann ist das nett. Das Gegenüber will ermutigen oder ist schlicht hilflos. Aber faktisch gesehen ist alles beschissen. Da könnte einem statt «Sei froh, der Typ war ein Arsch» auch mal jemand «Ja, das wird jetzt erstmal richtig ungemütlich. Dass es dir nicht gut geht, ist total ok» sagen. Niemand muss sich schliesslich dafür rechtfertigen, traurig zu sein. Leiden und (ab uns zu ein bisschen) hassen ist menschlich. Uns ist schliesslich allen bewusst, dass unser Gemütszustand keine Konstante ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Logisch: Ich fühle mich lieber gut als scheisse. Klar will ich Good Vibes – aber only?



«Die Idee rührt daher, ein Gegenstück zu den Bad Vibes, zu Negativität, Disikriminierung und Hass, die gerade in den sozialen Medien oft Überhand nehmen, bilden zu wollen. In dieser Form ist daran sicher nichts auszusetzen, die Konzentration aufs Positive an sich ist nicht falsch. In meinem Fachgebiet arbeitet man auch mit der positiven Psychologie, welche sich mehr mit den Ressourcen beschäftigt als mit den Defiziten», wägt auch der Zürcher Psychologe Ben Kneubühler ab. So darf man sich nach einer Trennung natürlich mit Affären ablenken, um sich besser zu fühlen. Das kann Teil des Trauerprozesses sein.