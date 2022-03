Doch ist sie das nicht noch immer? Warum musste man zwingend mit einem Rückblick arbeiten? Zugegeben, viellicht hatte Lizzy keine Zeit oder Nerven für einen hektischen High Fashion Shoot. Aber generell gilt doch: Was gibt es denn Schöneres als Lachfalten eines glücklichen Lebens im Gesicht zu zeigen? Jedes Jahr feiern wir unseren Geburtstag und all die vergangenen Monate voller schöner Momente und Erinnerungen. Die Lebensjahre werden zelebriert und sind etwas, worauf man stolz sein kann und sollte. Alter ist, was man daraus macht. Diese Mädels haben gezeigt, dass man auch weit jenseits der 30 auf einem Vogue Cover strahlen kann.