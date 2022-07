Widder

Dieses Sternzeichen ist der geborene Anführer. Widder wollen immer der Schnellste, Beste oder Erste sein, und dafür geben sie auch alles. Voller Hingabe und Opferbereitschaft meistern sie jede Hürde, bis sie an ihr Ziel gelangen. Erst wenn sie das bekommen haben, was sie wollen, ziehen sie die Ellbogen auch wieder ein. Menschen, die zwischen dem 21. März und 20. April ihren Geburtstag feiern, lassen die Dinge nicht einfach auf sich zukommen, sondern nehmen sie alles selbst in die Hand, damit es auch am Ende ihren Vorstellungen entspricht.