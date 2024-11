Wie man so schön sagt: Schwamm drüber! So einfach können manche Menschen Fehler aber nicht vergessen. Den einen fällt es schwerer, anderen einen Fauxpas zu verzeihen. Sogar Jahre später halten sie ihren Mitmenschen noch vor, was diese vor langer Zeit einmal falsch gemacht haben. Alles muss perfekt sein und geht etwas mal schief, dann geben sie dem anderen keine zweite Chance.