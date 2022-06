Diese Sternzeichen lieben das Singleleben

Wenn die Temperaturen ins Unermessliche steigen und die Abende ewig lang scheinen, sehnen sich viele Leute nach einem Partner oder einer Partnerin. Sei es fürs Knutschen in der Badi, romantische Spaziergänge in den Sonnenuntergang oder aber spassige Dates auf dem Schiff eures Vertrauens – die Mitte des Jahres geniessen viele lieber zu zweit als alleine. Nicht so die folgenden Sternzeichen. Sie bevorzugen auch jetzt ihr Singledasein und geniessen es in vollen Zügen.