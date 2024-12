Krebs

Stimmungsschwankungen gehören zum Krebs wie die Gezeiten zum Mond, er kennt die ganze Palette an Gefühlen. Für ein Gegenüber nicht immer ganz einfach, vor allem dann nicht, wenn man sich nur schlecht in andere hineinversetzten kann, so wie zum Beispiel Wassermänner. Für sensible Sternzeichen allerdings, wie zum Beispiel Fische, können Krebse ideale und vor allem treue Partner sein. Und auch in Kombination mit einem Skorpion sind gefühlvolle Momente programmiert. Beide Zeichen sind hoch emotional, erdrücken sich aber nicht mit Gefühlsduseleien.

Diese Sternzeichen passen zum Krebs: Skorpion, Fisch und Stier.