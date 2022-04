Diese Sternzeichen sind extrem belastbar

Skorpion

Dieses Sternzeichen ist ausserordentlich ehrgeizig und fleissig. Wer zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren wurde, kennt seine Ziele und setzt alles daran, diese auch zu erreichen. So wie auch das Tier selbst, sind Skorpione mit einem dicken Panzer ausgestattet, der sie alles aushalten lässt, was ihnen an Problemen in den Weg gelegt wird.