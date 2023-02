Stolzenburg: Abwechslung ist eines der Zauberworte, wenn Langeweile ins Schlafzimmer einzieht. Das können andere Stellungen sein, Sexspielzeuge oder ein romantischer Wochenend-Trip in ein Hotel, in dem man sich erst dort an der Bar «kennenlernt». Und auch hier gilt: Der offene und wertschätzende Austausch über Sexualität mit dem Partner, dem wirklichen Interesse, was dieser mag und was nicht, was er sich neu oder anders wünscht. Es könnten auch zwei Sexdates in der Woche sein, in der jeder der beiden einmal genau das rund um die Sexualität mit und von seinem Partner erfüllt bekomme, was er oder sie sich wünscht.