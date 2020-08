Filmsex: Es gibt mehr als Porno oder gar nichts

In der ersten Szene von Sofia Coppolas «Lost in Translation» (2003) sieht man fünf Minuten lang ausschliesslich Scarlett Johanssons Hintern. Bella aus «Twilight» (geschrieben und 2008 verfilmt von Frauen) will von Edward so unbedingt begehrt werden, dass sie sich von ihm sogar ins Jenseits beissen lassen würde. Hermine Granger erlebt ihren ersten tatsächlichen Moment grösster Aufmerksamkeit erst, als sie in ein Ballkleid gesteckt und ihre Haare gebändigt werden, weswegen Ron Weasley fast die Augen aus dem Kopf fallen («Harry Potter and the Goblet of Fire», 2000).