Style: Gibt es «Gaslighting» und was kann man darunter verstehen?

Dania Schiftan: Das Phänomen «Gaslighting» ist kein Mythos. Es handelt sich dabei um emotionales Mobbing und eine Unterdrucksetzung, die bis hin zur Erpressungen führen kann. Das Opfer wird durch sein Gegenüber gezielt und sukzessiv in seinen Selbstzweifeln bestätigt, so dass es sich in Streitsituationen, egal was passiert ist, schuldig fühlt.