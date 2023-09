Trichotillomanie ist eine extreme Form dieser zwanghaften Handlung, bei der sich die Betroffenen gleich ganze Strähnen oder Haarbüschel ausreissen. Soweit muss es bei euch nicht kommen! Drum packt euer Problem an der … Wurzel. Macht euch ganz ungeschönt bewusst, wann und wie oft ihr den Griff zur Strähne tätigt. Ob eure Haare partiell schon strapaziert, brüchig, matt und verknotet sind. Ob eure Kopfhaut schmerzt, vielleicht sogar die Fingernägel in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil das Zwirbeln mit der Zeit immer energischer und fester geworden ist.

Helfen kann jetzt eine alternative Bewegung – der bewusste Griff an ein Armband oder eine Kette zum Beispiel. Im Idealfall tauscht ihr aber natürlich nicht eine Zwangshandlung gegen die nächste, sondern geht eurer Angst auf den Grund. Mit der Unterstützung eines Experten, wenn das hilft.