«Siehst halt aus wie zehn.» Kein Satz, den man mit über Dreissig in Bezug auf seinen Look hören möchte. Genauso wenig wie «lustig!» (Menschen! So charmant). Heisst nicht, dass ich ihnen nicht Recht gebe. Ausgewachsene Latzhosenträger*innen sieht man nicht an jeder Ecke. Ich tendiere dazu, mich eher jugendlich zu kleiden. Kindisch vielleicht sogar. Aber ich mag es unkonventionell und habe mich noch nie rundum wohlgefühlt in einem super seriösen Hemd.