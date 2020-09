Ist das Liebe oder wollt ihr nur sesshaft werden?

Wir möchten kein Spielverderber sein, aber: die biologische Uhr, die gibt es. Leider. Die tickt mal laut, mal leise. Mal hämmert sie so monoton, dass man sie kaum erträgt. Mal lässt sie uns in Ruhe. Mal bedrängt sie uns. Denn ab einem bestimmten Alter möchte man verräumt, verstaut sein. Unter Umständen eine Familie gründen mit jemandem, der für einen verantwortlich ist, wenn ungemütliche Dinge passieren. Der einem den Kopf streichelt. Aber auch dann wird es wieder kompliziert: Möchte man sich um jeden Preis auf jemanden einlassen oder möchte man sich um jeden Preis mit exakt dieser einen Person niederlassen? Ist es das Konzept des Zusammenseins, nach dem man sich so sehnt? Oder ist es die Person, die man sich so sehr an seiner Seite wünscht?