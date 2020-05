«Es ist schwer, auch nur bei irgendetwas optimistisch zu sein», sagt Ore Ogunbiyi, Co-Autorin des Buches «Taking Up Space» der Zeitung «The Guardian»: «Hoffnung ist das, was man trotzdem tut. Optimistisch zu bleiben in einer Welt, die sich von Verzweiflung gelähmt fühlt, ist an sich radikal.» Die Formen der Hoffnung – zunächst in Zukunftsbildern zu denken und später auch zu handeln – helfen vor allem dann gegen den pessimistischen Blick auf die Welt, wenn sie gemeinsam praktiziert werden.