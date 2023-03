Wann ist ein Kompliment angebracht? Wann nicht?

An sich würde ich erstmal sagen, dass ein Kompliment immer angebracht ist. Aber natürlich muss es zur Situation passen, in der ich mich mit meinem Gegenüber befinde. Es gibt beispielsweise Personen, die ungerne im Mittelpunkt stehen und die sich durch ein Kompliment vor versammelter Runde nicht beschenkt, sondern eher bedrängt fühlen. Ahne ich das, warte ich lieber ab, bis sich eine Situation ergibt, in der weniger Leute zuhören.



Zudem gibt es im Zuge von #MeToo eine grosse und wichtige Debatte: Was ist ein Kompliment und was eine sexistische Bemerkung? Grundsätzlich würde ich sagen, dass es völlig in Ordnung ist, Äusserlichkeiten zu kommentieren. Bei den meisten Menschen kommen Bemerkungen zur Ausstrahlung, zum Lächeln und zum Stil sehr gut an. Was hingegen nie angebracht ist, sind Kommentare zum Po oder den Brüsten. Das gilt als sexistische Bemerkung und sollte bitte unterlassen werden. Auch bei sogenannten «vergifteten Komplimenten» ist Vorsicht geboten. Sie sind eine Mischung aus Beleidigung und Kompliment, wie bei: «Wow, heute siehst du sehr erfrischt und erholt aus. Letztes Mal hast du so fertig ausgesehen.» Solche Nachbemerkungen verletzen und lassen den schönen Mix aus Oxytocin, Serotonin und Dopamin verpuffen. Übrig bleibt Ärger oder Traurigkeit. Damit das Kompliment seine volle Wirkung entfalten kann, solche Nebensätze lieber streichen.