Das emotionale Aufrüsten

Ist der Schlussstrich die Lösung? Will ich das wirklich?

Fühlt der Homo Sapiens sich unter Druck gesetzt, neigt er zur Flucht. Aber was genau löst den Reflex in diesem Fall aus? Ist es die bessere Hälfte, die endlich zusammenziehen will? Ist da ein unerfüllter Kinderwunsch, der immer mehr an einem nagt? Liegt Person A gern in Wollsocken auf dem Sofa und Person B liebt es, mit Protektoren auf dem Bike Hügel hinunter zu stürzen? Ist es das, was einen ausbrechen lassen will? Man muss tief in sich hineinhorchen: Würde sich die Situation ändern, wenn man einen Jobwechsel in Angriff nehmen würde? Leidet man noch unter Altlasten aus vorherigen Beziehungen? Wenn man versucht, die Zweifel ganz objektiv zu betrachten, ist die Ursache der vermeintlichen Bruchstelle unter Umständen ehrlicherweise ein hausgemachtes Problem, das sich lösen lässt – ganz ohne die Liebe aus dem Fenster schubsen zu müssen.