Seid ihr innerlich blind? Macht den Test

Als ich mich am Wochenende durch die Insta-Story von Model Bonnie Strange wischte, traute ich meinen Augen kaum. Denn: Die 33-Jährige berichtete aufgeregt über ein Phänomen namens Aphantasia – innerliche Blindheit. Sie erklärte, herausgefunden zu haben, anders als die meisten Menschen zu ticken und sich Dinge nicht bildlich vorstellen zu können. Heisst: Wenn sie die Augen schliesst und an ihre Tochter denkt, sieht sie nicht deren Gesicht, sondern lediglich ein schwarzes Rauschen. Okay wow – ich war verunsichert. Kann es sein, dass ich auch unter dem mir bisher unbekannten Phänomen leide? Zum Glück verlinkte Bonnie für ihre angefixten Follower (inklusive mir) eine wissenschaftliche Studie, die den Sachverhalt genauer erläutert.

In meiner Recherche stolperte ich über einen ganz leichten Test.