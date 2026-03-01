Sieben Tipps für besseren Schlaf dank Selbsthypnose

3. Packt eure Gedanken in eine Box

Oft sind es unsere Gedanken und Sorgen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Statt sie wieder und wieder durchzukauen, sollt ihr gemäss Smith jeden aufkommenden Gedanken wahrnehmen und euch vorstellen, wie ihr diesen in einer Box fest verschliesst. Sagt euch dabei, dass ihr jetzt keine Zeit für diese Gedanken habt, sondern euch morgen früh darum kümmern werdet. Die Box stellt ihr dann gedanklich weit weg und verbannt sie aus dem Schlafzimmer.